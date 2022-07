Ecaussinnes: le château Follie ouvrira ses portes le 3 septembre prochain pour y prendre l’apéro

"Pour chacun d’entre nous, les vacances ont toujours une fin et pour marquer celles-ci de la plus belle des manières, un événement estival sera en effet organisé à Ecaussinnes", indique Sébastien Deschamps. "Ce samedi 3 septembre, en effet, Arnaud De Laever, Julie Vandervelden, Catherine Walem, Bernard Rossignol, Dominique Fauconnier, Alexandra Sauvage, Stéphanie Lairin, Christel Cornelis et Sébastien Deschamps invitent la population de la Cité de l’Amour à prendre l’Apéro… au Château."

C’est en effet dans le cadre majestueux du Château de la Follie d’ Écaussinnes qu’ils ont souhaité convier les concitoyens pour un moment de convivialité et de retrouvailles. Dès 16h00, ambiance musicale et festive au programme, bar à cocktails et snack au menu.

Envie de passer un moment de détente à l’ombre des murs d’un édifice exceptionnel, classé patrimoine majeur de Wallonie? C’est l’occasion ou jamais!