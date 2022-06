Les artisans écaussinnois à l’honneur lors d’une marche découverte

"Notre balade découverte d’une dizaine de kilomètres permettra aux participants de prendre leur déjeuner dans les jardins de la Dîme, faire une pause gourmande et prendre l’apéro à l’Orée du Bois, devenir incollable sur l’histoire de la station géodésique du Bonhomme ou encore prendre un lunch et un verre de vin sur le site du Coteaux des deux Tilleuls", indique la commune d’Ecaussinnes. "Il sera également possible de découvrir les magnifiques paysages offerts par nos villages tout en faisant des points d’arrêt chez nos artisans."

La balade découverte se déroulera le 3 juillet prochain et prendra son départ à l’Espace-Philomène entre 9h et 10h30. Les participants devront s’inscrire avant le 24 juin prochain par mail à l’adresse: jennifer.dammans@ecaussinnes.be ou par téléphone au 067/79.47.31. Le coût d’inscription est fixé à cinq euros pour les plus de douze ans. Elle comprend un verre de mousseux à l’apéro et un verre de soft lors du diner.