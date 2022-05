Les portes du château-fort d’Ecaussinnes ouvertes le 18 juin prochain pour… y prendre l’apéro

Qui n’a jamais rêvé de prendre un verre entre amis dans la cour intérieure de l’un des plus beaux châteaux de Wallonie, en toute convivialité, et au cœur de l’été? Ce rêve sera rendu possible à Écaussinnes, le samedi 18 juin prochain, dans le cadre de l'Apéro au Château. Avant les départs en vacances, cet événement estival sera en effet organisé par l'asbl I Love Ecaussinnes.