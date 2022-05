Le ballodrome de Marche-Lez-Ecaussinnes va être inauguré

"L’inauguration du ballodrome de Marche-Lez-Ecaussinnes se tiendra ce samedi 18 juin", indique Julien Sluys, échevin à la commune d’Ecaussinnes. "La journée sera organisée en collaboration avec la société de Gilles "Les Marchous" de Marche-Lez-Ecaussinnes. Inauguration et apéro musical, lutte amateure et tournoi seront au programme de la journée."

En plus de l’inauguration dès 11h30 et des activités sportives prévues à 12h30 et 14h30, des châteaux gonflables, une buvette et de la petite restauration seront mises en place pour petits et grands. Une belle journée en perspective donc à vivre ce samedi 18 juin.