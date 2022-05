Les travaux de la rue Arthur Pouplier à Ecaussinnes s’éternisent au grand dam des riverains

Outre les désagréments quotidiens et évidents pour les riverains, le conseiller communal, Sébastien Deschamps (ENSEMBLE), pointe du doigt les dangers pour les usagers, notamment les piétons, sur cet axe important d’Ecaussinnes. Il souhaite une meilleure coordination des gestionnaires d’impétrants pour limiter les délais. Ces derniers (ORES, SWDE, Proximus) doivent seulement finaliser la pose de câbles et des raccordements privés, ces derniers étant tributaires des rendez-vous individuels à prendre avec les clients de chaque opérateur.

"Un suivi plus rigoureux des concessionnaires d’impétrants et des entreprises de travaux désignées par ces derniers devrait être assuré pour éviter des chantiers à rallonge comme celui-ci", indique le chef de file du groupe ENSEMBLE au Conseil communal. "Plusieurs personnes âgées ont déjà fait des chutes sur ces zones de travaux, et je m’inquiète aussi pour le manque à gagner que subissent les commerçants actifs dans la rue, alors qu’ils se remettent déjà difficilement des conséquences de la crise du Covid."

Autre couac, il apparaît désormais qu’une partie des trottoirs qui étaient déjà revêtus de pavés de pierre bleue (un damier formé de pierres lisses et bouchardées) doivent être à nouveau retravaillés. Les services techniques communaux ayant refusé -à juste titre- certaines zones où des pavés ébréchés ont été posés.

Face à ces constats, Sébastien Deschamps interpellera très prochainement l’Échevin des Travaux, Philippe Dumortier.