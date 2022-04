Un Challenge de courses à pied à Ecaussinnes toujours envisagé

On estime d’ailleurs que près d’un Belge sur cinq pratique le jogging plus ou moins fréquemment, dont deux tiers enchaînent plusieurs sorties mensuelles au compteur. Pas étonnant qu’un événement comme les 20km de Bruxelles émette bon an mal 40.000 dossards. "En février 2021, notre groupe interpellait l’Échevin en charge des Sports, sur les infrastructures sportives extérieures dans l’entité", rappelle Sébastien Deschamps, Conseiller communal ENSEMBLE. "A l’époque, M. Sluys avait répondu qu'ilsouhaitait également redynamiser les courses de jogging sur la commune d’Écaussinnes. Diverses associations et/ou clubs comptaient d'ailleurs organiser un jogging mais malheureusement, cela n’a pas pu voir le jour. Il avait aussi le souhait d’organiser un Challenge écaussinnois qui engloberait les différentes courses dans l’entité." Ce type de challenge existe par exemple en Wallonie picarde.

Un an après les déclarations de l’échevin des Sports, le Groupe ENSEMBLE craignait cependant que ce projet en soit resté au stade de souhait. Le conseiller Arnaud De Laever a dès lors interpellé ce dernier au cours du conseil communal de ce mercredi 27 avril, "pour connaître l’état et la teneur des démarches qui auraient été entreprises vis-à-vis des organisateurs de courses à pied à Écaussinnes, depuis février 2021".

Le souhait de Julien Sluys de redynamiser les courses de jogging sur l’entité est toujours bien présent. "Nous sommes en train de plancher sur une course communal. Des réunions sont d’ailleurs prévues. Concernant le challenge, pour le réaliser il faudrait à mon avis cinq ou six courses sur l’entité alors que, pour l’instant, seules trois sont organisées. Des contacts seront donc pris avec les écoles et clubs sportifs pour voir si l’idée d’introduire un challenge sportif les intéresse toujours."