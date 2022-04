Ecaussinnes: l’échevinat des séniors lance son projet "rencontre et vous"

L’échevinat des seniors de la commune d’Ecaussinnes lance son nouveau projet "rencontre et vous" qui vise à briser l’isolement des personnes âgées de l’entité. La première après-midi de détente aura lieu ce vendredi 15 avril et proposera un itinéraire de promenade à travers Marche-lez-Ecaussinnes avant de retrouver le marché du vendredi et ses maraîchers. Il sera également possible de se poser et discuter au sein du presbytère de Marche autour d’un verre de 14 à 17 h.