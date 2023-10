Dour: un nouveau quartier va voir le jour sur le site de la Cité des Cocars, 112 nouveaux logements y seront construits

C’est un projet dont on parle depuis un moment déjà : la cité des Cocars va disparaître. Inhabitées depuis de longues années déjà (à l’exception d’une, dont la propriétaire âgée souhaite rester jusqu’à la fin de ses jours ou avant un départ en maison de retraite), les 36 maisonnettes seront rasées pour laisser place à un tout nouveau quartier. 112 logements et deux commerces (dont l’un est déjà implanté à Dour et déménagerait) seront reconstruits.