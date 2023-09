Le Prince Laurent en visite à Elouges pour soutenir l’inclusion des personnes différentes dans le sport

Après avoir assisté aux funérailles de Lou Deprijk à Lessinnes, le Prince Laurent était de passage à Élouges, dans l’entité de Dour, à l’occasion de la première édition du Festi’IncluS, un événement créé pour favoriser l’inclusion des personnes différentes dans la société, et plus particulièrement dans le sport. “Au départ, j’ai cru à une blague quand on m’a appelé pour me dire que le Prince Laurent avait été sensible à notre cause”, nous a confié Adrien Monsieur, organisateur du Festi’IncluS. “Mais non c’était vrai. Cela me touche vraiment qu’une personnalité aussi importante que lui en Belgique ait pris de son temps pour venir écouter le message que nous voulions faire passer.”