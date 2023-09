Assises du Hainaut : les collègues du mari de l’accusée la chargent. “Ces gens ne me connaissent pas”, répond Madissone Massy

Les pompes funèbres

Le mari travaillait dans une maison de pompes funèbres, un employé exemplaire et ponctuel. Il était très proche de ses collègues, à qui il se confiait, et de la fille de ses patrons, dont le fils est né trois jours avant le petit Enzo. “Il était heureux d’apprendre que son fils mangeait des fruits et légumes à la crèche, alors qu’il ne buvait que du lait jusque-là”. Le témoin, très ému, raconte que la crèche avait fourni une fiche avec les aliments donnés aux enfants. Leur pédiatre commun les avait aussi conseillé de varier la nourriture. “J’ai aussi reçu cette fiche et je peux vous démontrer, vidéo à l’appui, que mon fils mangeait de la panade. J’ai encore des bavoirs tachés. Enzo adorait les carottes et le potiron. Son dernier repas était du cabillaud”, répond l’accusée.

La patronne du mari raconte qu’elle a été obligée de chasser Madissone de son entreprise, car elle était trop présente, elle se rendait dans des endroits où elle ne pouvait pas accéder. Là aussi, l’accusé proteste. “C’est faux, j’y suis allée une seule fois et je suis allé ensuite à Boussu, à pied. La seconde fois, je suis restée dans l’auto avec Enzo. Il faisait trop chaud mais j’avais mis la climatisation”.

Comportement interpellant

L’attitude de l’accusée durant les faits et après la mort de son fils en a interpellé plus d’un. À commencer par une infirmière en pédiatrie de l’hôpital d’Hornu. Elle revient sur l’épisode du 18 juillet 2019, quand l’accusée a appuyé cinq fois sur la sonnette d’alarme, déclarant à quatre reprises que c’était une erreur, avant de demander timidement de l’aide pour son fils qui agonisait sur le lit.

“J’ai quarante ans de service et c’est la première fois que je voyais cela. D’habitude, quand un enfant va mal, les parents ne sonnent pas, ils hurlent dans les couloirs et viennent nous chercher. C’était une attitude étrange”, raconte l’infirmière.

La collègue du mari se souvient d’un échange entre les époux aux pompes funèbres, juste après la mort du petit. “Il lui a dit de sortir cela de la tête. Je ne comprenais pas. Il m’a répondu qu’elle avait peur qu’on découvre que l’enfant était mort étouffé. Je n’ai jamais entendu une maman demander ce genre de chose, en dix-huit ans de service”.

Traces d’étouffement

L’accusée a demandé à la patronne de son mari si l’autopsie allait mettre en évidence des traces d’étouffement, deux jours après la mort de l’enfant. La patronne a préféré appeler la police. “J’ai certainement posé la question. J’avais peur à cause de la couverture qui se trouvait sur mon fils”, répond l’accusé. Certes, mais les infirmières auditionnées mardi sont formelles : il n’y avait pas de couverture sur l’enfant !

Enfin, l’accusée n’était pas présente quand son fils a été placé dans le cercueil. Cette absence interpelle plus d’un témoin. “Je n’ai pas non plus participé à la mise en bière de ma fille”, dit-elle.

Lors de l’audition des témoins, l’accusé a souvent montré son agacement par des gestes. “Ces gens ne me connaissent pas”, dit-elle.

Mercredi, la cour auditionnera les derniers témoins avant de passer aux plaidoiries des avocats et aux réquisitions du ministère public. Assassinat ou coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner ? Le verdict tombera probablement jeudi.