Assises du Hainaut : le mari de l’accusée a changé après sa rencontre avec elle, selon ses proches. Il a fini par rompre le contact

Le fils du couple a rencontré l’accusée sur internet. Il l’a présentée à ses parents. La maman lui a confié que Madissone Massy n’était pas une fille pour lui. Toutefois, elle a respecté le choix de son fils et a accueilli l’accusée chez elle. Le témoin ajoute que la maman de Madissone a fait des recherches “policières” sur son fils, afin de savoir si c’était un voyou. “À partir du moment où il a rencontré Madissone, mon fils a beaucoup changé”.

Cohabitation

L’accusée et son mari ont vécu chez le couple. Les premières semaines se sont bien passées, mais petit à petit, l’ambiance s’est rapidement détériorée. “Elle se levait sans nous saluer. Un jour, mon fils a décidé de ne plus partager nos repas, de manger plus tard avec son épouse. Concernant le ménage, je le faisais tôt le matin alors que l’accusée se levait plus tard. Enfin, elle a fait circuler la rumeur que je ne m’occupais pas de ma petite-fille et de mon petit-fils, enfants de ma fille. Elle répétait partout que c’était elle qui s’occupait de mes petits-enfants”.

L’accusée aurait aussi déclaré que son beau-père était violent avec sa femme. “Il n’a jamais levé la main sur moi, ni sur mes enfants. Il n’a pas été violent non plus, quand il l’a mis dehors. Il lui a dit, demain tu retournes chez ta mère car je ne veux plus de toi chez moi”. Le mari confirme, et il précise qu’il n’avait pas consommé d’alcool. Il était seulement excédé par l’attitude passive de sa belle-fille.

Contact rompu

Le contact a été rompu avec leur fils, ce qui rend ses parents tristes. Ils sont allés au mariage, à l’enterrement de la petite-fille décédée, mais pas aux funérailles d’Enzo. “Elle m’a envoyé un SMS. Il était écrit, on va se marier. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si pas, tant pis. La maman de Madissone nous a reproché de ne pas avoir participé aux frais du mariage. On a refusé car nous étions certains que c’était un mariage forcé. Mon fils m’a d’ailleurs dit qu’il n’avait pas le choix”. Après le mariage, le contact a été rompu.

Les parties civiles attendent la vérité judiciaire. “On veut savoir ce qui s’est passé. On ne demande rien, aucune indemnisation. Nous parlons avec notre cœur de grands-parents”.

L’accusée explique son sourire par “des mensonges”. Elle précise que ce n’est pas le lieu pour régler les comptes.

Le témoignage poignant de la sœur

La cour a ensuite auditionné la fille des parties civiles. “Nous étions très complices avec mon frère. Cette cassure a été compliquée à vivre, quelques mois après le décès de sa fille. Il m’a dit que je ne faisais plus partie de sa famille. J’ai respecté son choix et sa demande. C’est très dur de ne plus l’appeler mon frère, de ne pas pouvoir l’aider”, raconte la sœur du mari de l’accusée.

La jeune femme raconte que son frère lui a envoyé un SMS, en février 2018, l’informant qu’il allait faire une bêtise. Il semblait à bout. Elle l’a rencontré le lendemain matin. “Il m’a dit qu’il était perdu, qu’il avait une connerie, qu’il ne devait pas se marier. Je le sentais complètement perdu. Il m’a dit qu’il était tenu par ses devoirs de mari, car sa belle-mère avait investi dans leur maison”.

Le jour de la mort d’Enzo, le 22 juillet 2019, elle a reçu un appel de son frère. “Il m’a dit, le petit est mort. J’espère que tu es contente. Je ne veux pas te voir à l’enterrement et au funérarium. Tu le diras à ta mère et à ton frère. Il a raccroché. C’était brutal”.

Elle joute que la maman de Madissone Massy a menacé de brûler sa maison et qu’elle a affiché son visage sur les réseaux sociaux, la qualifiant de “garce”. Cette femme l’aurait aussi interdit de se rendre au cimetière.

L’accusée rigole encore et déclare que ce sont des mensonges “dans le cadre d’un règlement de compte familial”.

En froid avec son frère

Le frère du mari de l’accusée était déjà en froid avec son frangin au moment des décès des enfants. “Le problème a débuté avec l’accusée. Avant, cela se passait très bien entre nous. Je voulais éclaircir quelques points avec lui, en tête-à-tête, mais ce n’était jamais possible, car il n’était jamais seul”. Le témoin affirme que son frère était clairement sous la coupe de sa femme, qu’il qualifie de “quelqu’un de faux”. Le témoin raconte que l’accusée semait le trouble entre lui et sa sœur. Son ex-femme confirme sa déclaration.

Me Fabrice Guttadauria relève que l’ex-belle-sœur a utilisé des termes grinçants pour définir l’accusée : manipulatrice, hypocrite, fainéante… Elle confirme sa déclaration. “Son mari n’a plus jamais été le même après sa rencontre avec elle”.

Elle a juré qu’elle n’avait rien fait

La marraine du petit Enzo raconte que le papa a rompu le contact avec eux, car elle avait placé des fleurs sur la tombe de l’enfant. Les fleurs sont allées dans la poubelle. Cette dame a fait une collecte pour offrir un caveau aux enfants. Un compte bancaire avait été ouvert au nom des enfants. L’argent, plus de 4500 euros, a été viré sur le compte du papa. “Je suis allée voir Madissone au parloir. Je lui ai demandé si elle avait fait quelque chose à son fils. Elle m’a juré qu’elle n’avait rien fait”.

Le témoin a appris par la police que la mort de l’enfant était suspecte. “Elle m’a dit, tu vas voir, tout va me retomber dessus. Je lui ai reposé la question, elle m’a dit qu’elle n’avait rien fait. Aujourd’hui, je ressens de l’injustice dans le chef du papa et de l’accusée. On m’empêche de me recueillir sur la tombe des enfants”. Le témoin pense que c’est l’accusée qui a de l’influence sur son mari, et pas l’inverse.

Lundi, l’accusée a reconnu avoir étouffé son enfant. “Je ne sais pas qualifier un geste pareil. Je ne peux pas comprendre”, répond le témoin, très ému.