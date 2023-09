Assises du Hainaut : « Des femmes atteintes du syndrome de Münchhausen qui tuent leurs enfants, ça existe”.

L’avocat général avoue avoir été frappé par la froideur de l’accusée, alors que son fils était embarqué d’urgence, le 18 juillet 2019, de l’hôpital d’Hornu vers celui de Jolimont. “Elle n’était pas hystérique de l’intérieur, comme elle le déclare. Les images ne mentent pas. Elle a traité son fils comme un objet, un instrument, une chose”. Les expertises, les témoignages concordants incitent l’avocat général à requérir la culpabilité de l’accusée. “Durant le procès, elle a prononcé le prénom de son fils à une seule reprise. Le petit quoi ? Le petit objet ? Le petit instrument ? ”

Contexte difficile

François Demoulin est revenu sur le parcours de vie de l’accusée, qui s’est mariée et a fait un enfant quelques mois après le décès de sa fille, en octobre 2017. “Elle a eu un garçon, alors qu’elle voulait une fille. Le deuil était toujours présent. Elle l’a exprimé”.

L’enfant né dans un climat particulier. Sa maman craint une mort subite et son papa est à bout. “À aucun moment, elle ne fait pas le lien entre son mari et son fils chez sa psychologue”, note l’avocat général, alors que Madissone souffre de dépression, ce qui ne l’empêche pas de garder le contrôle d’elle-même et de rester ancrée dans la réalité.

Aveux, amnésie, mensonges

L’avocat général note que l’accusée a raconté de nombreux détails précis, notamment sur la disposition des meubles dans la chambre d’hôpital. Par contre, elle est incapable d’expliquer ce qu’elle a fait avec son fils, le 16 juillet 2019.

Que s’est-il passé ce jour-là dans la maison familiale de Dour ? L’accusée a déclaré qu’elle avait peut-être fait quelque chose après avoir entendu l’enfant tomber. Toutefois, elle ne se souvient de rien.

Pour les faits commis le 18 juillet dans la chambre d’hôpital à Hornu, l’accusée a avoué avoir appuyé fortement sur le thorax de son bébé.

L’avocat général accuse Madissone Massy d’avoir multiplié les mensonges bien avant le drame du 18 juillet, et encore après. “Voici une dame qui dit avoir placé la couverture sous le nez de son fils, mais qui mime un geste au-dessus du nez ! Elle a menti durant quatre ans sur les circonstances des faits du 16 et du 18”.

Tentative d’assassinat et préméditation

Dès le 15 juillet, l’accusée fait des recherches sur le Net, avec les termes “étouffé un bébé de huit mois”. Idem le lendemain. Pour l’accusation, cela implique une préméditation. “Si elle était inquiète, pourquoi n’a-t-elle pas tapé comment sauver un enfant qui s’étouffe ? Quels sont les gestes pour le sauver ? Vous voyez la nuance”.

L’avocat général ne croit pas l’accusé quand elle déclare qu’elle ne voulait pas tuer son fils. “Les débats, l’attitude, les propos tenus par madame ne me permettent plus de retenir les coups prémédités pour la scène du 16 juillet. Ce jour-là, on ne la supporte plus, alors qu’elle recherche tout l’inverse. Les médecins décident de garder l’enfant qui a besoin de soin. Un médecin la menace même d’aviser le procureur du roi si elle refuse”.

Le 18 juillet, le drame se joue dans une chambre d’hôpital à Hornu. “Des femmes atteintes du syndrome de Münchhausen qui tuent leurs enfants, ça existe”.

Et de conclure : “elle a assassiné l‘innocence, mais innocente, elle ne l’est pas”.