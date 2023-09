Assises du Hainaut : le syndrome de Münchhausen n’a aucun impact sur le plan pénal, selon les experts

Mardi matin, deux psychiatres et un psychologue désignés par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête, sont venus témoigner devant la cour. Ils n’ont relevé aucun trouble mental chez l’accusée, responsable de ses actes.

Anxieuse, dépressive et dépendante

Toutefois, c’est une personnalité anxieuse, dépressive et schizoïde qui a été décrite par les experts. “C’est une personne plutôt effacée avec les autres, qui ne s’aventure pas, qui a besoin d’avoir un support à côté d’elle pour être prise en charge. Elle est plutôt dans une forte accroche, pas rassurée dans le contact, avec une crainte de l’abandon”, explique le psychologue Donatien Macquet. L’accusée était possessive à l’égard de son mari et des témoins ont remarqué qu’il se passait quelque chose avec Enzo, chaque fois que le papa était absent.

Des attitudes pessimistes, un manque de confiance en soi ont aussi été mis en évidence lors des tests passés devant le psychologue. “On ne parle pas de quelqu’un de soumis et de fragile, elle est capable de réagir et de se montrer agressive vis-à-vis des autres”. Elle peut aussi exprimer une froideur affective liée à ses obsessions.

L’accusée peut aussi être submergée par ses angoisses, qu’elle tente de contrôler, relève son avocate Séverine Meurice.

Münchhausen

Le docteur Samuel Leistedt a fait partie du collège d’experts chargé de statuer sur un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration, évoqué par le médecin psychiatre qui suivait l’accusée. “Ce n’est pas un syndrome fréquent, il appartient à une série de troubles factices dont le dénominateur commun pourrait être le mot simulation. Il est considéré comme chronique, et est extrêmement rare, raison pour laquelle il existe peu de littérature sur le sujet”.

Ce trouble débute, essentiellement chez les femmes, entre l’âge de 15 et 18 ans, qui évoluent dans un niveau socio-économique bas et moyen. “Ce sont généralement des femmes isolées, qui vivent dans une dynamique familiale complexe. On retrouve des problèmes de personnalité et des troubles anxieux”.

Dans ce syndrome, le dénominateur commun est d’attirer l’attention vers soi. “Une tierce personne va être utilisée pour attirer l’attention, avec une mise en échec du corps médical”. Le shopping médical est aussi un symptôme de ce syndrome. “Ce sont des troubles chroniques dont le diagnostic ne pourra pas être posé, ce qui mettra en échec le corps médical”.

Les experts retiennent quatorze critères pour avoir un Münchhausen par procuration. Dans le cas présent, une dizaine de critères sont présents chez l’accusée, soit 75 %. Cela ne change rien par rapport à la responsabilité pénale, car ce n’est pas un délire mais plutôt de la mythomanie. “Ces gens ont besoin d’attirer l’attention et ils vont utiliser leur corps ou celui d’un autre. Il n’y a aucune rupture avec la réalité”, explique le docteur Leistedt.

Ce syndrome pourrait-il être une circonstance atténuante sur le plan pénal ? Pas vraiment, selon les experts.

Suivi psychiatrique

Avant la naissance de son fils, Madissone Massy faisait l’objet d’un suivi psychiatrique en raison d’idées sombres à la suite du décès de son premier enfant. L’accusée a arrêté son traitement antidépresseur en raison de sa deuxième grossesse. Elle l’a repris depuis.

L’accusée a déclaré aux psychiatres que sa place n’était pas en prison. “Mon incarcération était justifiée”, dit-elle aujourd’hui.