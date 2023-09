Assises du Hainaut : la maman de Madissone Massy est certaine de l’innocence de sa fille

Celle-ci dit avoir réanimé son petit-fils en appliquant un massage cardiaque avec ses deux mains, après avoir ouvert sa bouche avec sa langue.

Selon la maman de l’accusée, les secours sont arrivés, “au moins quarante minutes après”. Son époux confirme que l’attente était interminable. “Le petit était revenu à lui, comme s’il n’avait rien eu”, ajoute la mamie.

La grand-mère est montée dans l’ambulance avec son petit-fils. Sa fille ne les a pas suivis. Une attitude étrange dans le chef de l’accusée, qui n’interpelle pas la grand-mère autoritaire. Toute la famille s’est réunie à l’hôpital, autour de l’enfant qui semblait en pleine forme.

Une gifle

Le 18 juillet, en matinée, la grand-mère s’est énervée car Madissone appelait sans cesse son mari. “J’ai dit à son mari de travailler moins, de consacrer plus de temps à sa famille”. Selon l’époux de la grand-mère, elle a informé sa fille que son mari était chez elle, “et pas chez les putes”.

Quelques heures plus tard, Enzo était en train de mourir à l’hôpital. “J’ai demandé à ma fille ce qui était arrivé, elle n’était pas bien du tout, elle pleurait. Je n’ai pas eu le temps de la consoler, je voulais m’occuper d’Enzo”.

Dès témoins ont évoqué une gifle, portée à sa fille. “Oui, après être sortie de la chambre, j’ai giflé Madissone, car je ne voulais pas que cet enfant aille à la crèche. Je n’aime pas les crèches, point barre. Mais ils l’avaient mis à la crèche”, raconte la grand-mère.

La grand-mère raconte que sa fille s’est opposée au transfert vers l’hôpital de Jolimont. “Elle est partie en ambulance avec Enzo, pas moi. Je suis partie avec mon mari et mon beau-fils, en voiture”.

L’enfant n’était pas conscient et elle confirme que sa fille a déclaré qu’elle ne voulait pas d’une plante, “et moi non plus”. Le décès du bébé a ensuite été annoncé.

Crainte de la mort subite

La grand-mère confirme qu’elle avait acheté un appareil de monitoring pour sa fille, pour éviter une mort subite. Elle confirme qu’il y a eu un cas de mort subite dans sa famille, avant le décès de sa petite-fille en 2017. Elle attribue la mort de sa petite-fille “à un incident médical”. Elle explique que les infirmiers n’auraient pas dû enlever le monitoring. “Pendant trois ans, on nous a menti et on avait peur qu’Enzo soit victime d’une mort subite”.

Le président lui demande si Enzo fut victime de la mort subite. “Non, mais je ne sais pas de quoi il est mort, je ne suis pas médecin. Quand je suis allé le voir dans la chambre de réanimation, il était vivant, il a regardé son papa”.

Madissone n’a rien à dire

L’avocat général l’interpelle. “Votre fille reconnaît avoir appuyé à plusieurs reprises, sur le thorax de son fils. Que pouvez-vous répondre ? ”. La grand-mère répond qu’elle ne la croit pas. “Je sais qu’elle n’a rien fait, point. Si elle avait touché mon petit-fils, elle ne serait plus là. Je l’ai mise au monde, mais je peux aussi la tuer. Tout le monde a tapé sur son dos. Le chef d’enquête insistait pour que je dise qu’elle avait tué ses deux enfants”.

Me Fabrice Guttadauria interpelle la grand-mère : “quelle serait votre réaction si elle vous avoue avoir appuyé sur le thorax de votre fils, maintenant ? ” La grand-mère répond qu’elle ne la croirait pas. Madissone Massy n’a rien à dire à sa maman.

Psychose collective

La grand-mère a demandé à un médecin de réaliser une contre-expertise, “car je n’ai plus du tout confiance envers les médecins, surtout de l’hôpital d’Hornu”.

Mardi, lors de l’audition, la grand-mère a démontré qu’elle avait du tempérament et une certaine autorité. “Ce témoin n’a pas cessé de mettre en cause la probité des professionnels de la médecine, de la justice et de la police”, constate l’avocat général. “Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a une espèce de psychose collective où on refuse de regarder la réalité”, ajoute Me Fabrice Guttadauria. Lundi, l’accusée a raconté qu’elle cachait des choses à sa maman, “car elle avait peur de se faire tuer”, remarque Me Preumont, son avocat.