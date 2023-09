Les techniques de self-défense du Tai Ki Ken et du Kempo désormais transmises à Dour

Le Kempo, art martial américain, et le Tai Ki Ken, art martial d’origine japonaise, seront donc réunis au sein de ce nouveau club sportif. “Le club s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Notre objectif est d’inculquer aux membres tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux arts martiaux. Ils permettront notamment de mieux se défendre en cas d’agression dans la rue. La première réaction à avoir est évidemment de dialoguer avec son agresseur mais, parfois, cela ne suffit pas toujours. Il faut alors avoir recours à des saisies ou des étranglements pour calmer les ardeurs de l’agresseur”, confie Olivier Lecomte, fondateur du club de Tai Ki Ken Kempo.

Les techniques de défense, Olivier les connaît bien puisqu’il a travaillé pendant 25 ans dans la sécurité. Le dialogue n’étant pas toujours possible, il connaît donc l’importance de savoir s’adapter à toutes les éventualités. “Il existe plusieurs techniques de réaction différentes. Elles vont de l’étranglement à la saisie avant et arrière. Dans nos cours, nous essayons de nous rapprocher le plus possible des situations qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours afin que les membres puissent les mettre en pratique facilement”, indique Olivier Lecomte.

Olivier Lecomte qui est d’ailleurs bien connu dans la région pour ses cours de magie. “La magie comme les arts martiaux sont de véritables passions pour moi. J’ai commencé par faire du football pendant 34 ans. Après cela, j’ai voulu me tourner vers les arts martiaux et la magie, deux disciplines dans lesquelles je ne suis pas spécialement doué à la base. J’ai compensé cela par énormément de travail ce qui me permet d’en arriver là. J’avais envie de partager ses passions avec les citoyens d’où la création de mes cours de magie, de mes spectacles ainsi que de mon club de Tai Ki Ken Kempo”, explique Olivier Lecomte.

Sa passion pour les arts martiaux, Olivier a pu la transmettre pour la première fois ce jeudi au sein de la salle du centre sportif d’Elouges. “Je viens d’un autre club d’art martial. D’autres membres de ce second club étaient donc présents hier au même titre qu’un policier qui venait s’essayer à la discipline. Nous allons profiter du salon des sports ce week-end pour faire découvrir notre discipline au plus grand nombre et tenter d’obtenir de nouveaux membres.”

Des ateliers ont été spécialement concoctés pour le salon du sport de Dour auquel il est possible d’assister jusqu’au 10 septembre.