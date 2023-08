Plusieurs aménagements réalisés dans les établissements scolaires de Dour avant la rentrée

Plus qu’une semaine avant la rentrée scolaire pour les primaires et secondaires. Alors que les élèves se préparent tout doucement à retrouver le chemin de l’école, du côté des directions et administrations communales, on peaufine les derniers préparatifs pour que la rentrée se passe pour le mieux. Les vacances n’ont d’ailleurs pas été de tout repos pour les équipes communales douroises qui se sont notamment chargées de la réfection des cours des différents établissements scolaires ainsi que de la pose de petits personnages aux abords des écoles, ayant pour objectif de faire ralentir les automobilistes.