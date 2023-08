Les apéros dourois de retour au parc communal ce week-end : “notre objectif est de faire vivre le centre-ville de Dour”

C’est une deuxième édition plus complète et plus longue que prépare l’asbl Luha Festi, organisatrice des apéros dourois. “Notre asbl œuvre pour maintenir un aspect récréatif et événementiel dans le centre-ville de Dour. C’est dans cette optique que nous avions sollicité la commune de Dour l’année dernière pour organiser la première édition des apéros dourois dans le parc de Dour. Nous étions alors les premiers à bénéficier de cet espace pour un événement”, indiquent Ludovic et Hakim, membres de l’asbl Luha Festi et organisateurs des apéros dourois. “Depuis lors, d’autres événements ont pu y voir le jour. De notre côté, nous passerons désormais à trois jours d’événement plutôt qu’un.”

Des thèmes différents chaque jour

Trois jours de fête qui changeront de thème quotidiennement. Le vendredi 25 août, c’est un afterwork spaghettis qui attend les visiteurs. “Chaque année, nous cherchons à conclure un partenariat éphémère lors de l’événement. L’année dernière, c’était un nouveau commerçant de Dour qui avait pu être mis en avant. Cette année, ce sera l’asbl Rési-Liance qui bénéficiera des retombées de l’événement. Cette asbl créée par Catia Pompilii œuvre dans la lutte contre la maladie”, poursuivent Hakim et Ludovic. Après un repas spaghettis, les participants pourront profiter d’animations musicales assurées par un DJ et la violoniste Juliette Djender.

Le samedi, ce seront les enfants qui seront à l’honneur. Le Dour Village Gonflable sera notamment installé sur place pour l’occasion et ne proposera pas moins de 12 structures gonflables. “Une après-midi cerf-volant sera également organisée en après-midi. Elle permettra aux enfants de créer leur propre cerf-volant avant d’être initiés à l’envol de ce dernier. L’activité sera payante mais permettra aux participants de repartir avec leur création”, ajoutent Hakim et Ludovic.

Un brunch mélangeant plats chauds et froids, salés et sucrés prendra quant à lui ses quartiers dans le parc communal de Dour le dimanche. Graines de Pain by Eric Gourdain proposera ainsi viennoiseries, pain, tartes et bien d’autres choses tandis que le traiteur Potes au feu de Mons se chargera de la charcuterie et du fromage. Au niveau cuisine, c’est le restaurant Chez Zeïna de Mons qui sera aux commandes et proposera tout une série de plats libanais. “En parallèle à cela, un brasero sera installé pour concocter des œufs au plat brouillés”, expliquent Hakim et Ludovic. Deux services seront proposés pour le brunch. L’un aura lieu de 11 à 13h et l’autre de 13 à 15h. L’après-midi, les animations musicales seront de retour avec, cette fois-ci, deux artistes au programme : Sir Charles Sax et le violoniste Renato Marquez qui joueront en live avec un DJ.

La commune et l’asbl Dour Centre-Ville impliquées

Une seconde édition qui peut voir le jour grâce à la collaboration de la commune de Dour et de l’asbl Dour Centre-Ville. Les apéros dourois seront accessibles de 10 à 22h tous les jours. Le Dour Village Gonflable sera quant à lui accessible jusqu’à 20h. “Notre objectif est vraiment de proposer des activités permanentes dans le centre-ville de Dour et permettre aux habitants de se divertir. Nous voulons également vraiment mettre à l’honneur des commerces ou associations de la région à travers un partenariat éphémère dont bénéficiera l’asbl Rési-Liance cette année. La commune de Dour et l’asbl Dour Centre-Ville nous aide également à organiser l’événement”, concluent-ils. À vos agendas donc !