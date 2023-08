Une septantaine de voitures en panne après avoir fait le plein à la pompe Dats24 de Dour : “les victimes seront indemnisées”

En se rendant à la pompe, les Dourois ne s’attendaient pas à devoir faire un petit tour chez leur garagiste… Une septantaine de voitures sont en effet tombées en panne quelques kilomètres seulement après avoir fait le plein à la pompe à essence Dats24. En cause ? Le diesel et l’essence avaient été versés dans les mauvaises pompes. Celles contenant normalement de l’essence étaient alors remplies de Diesel et inversement. Une situation qui a immédiatement fait réagir les victimes sur les réseaux sociaux où de nombreux témoignages affluent depuis le début de semaine. La compagnie de stations-service se veut tout de même rassurante affirmant que toutes les victimes seront dédommagées.