Elouges : l’handifutsal s’invite chez les champions de Belgique

Une collaboration inédite

C’est sur base d’intérêts communs que l’équipe d’handifutsal a pu voir le jour au sein du club de Sainte-Odile Jeunes Dour. L’asbl Loisir IncluS œuvre en effet pour permettre aux personnes porteuses d’un handicap d’avoir accès à la culture et aux sports. Du côté du club de futsal, l’idée de création d’une équipe d’handifutsal n’est pas neuve non plus. Après quelques discussions entre les deux représentants, à savoir Adrien Monsieur et Patrick Poli, le projet a pu naître et sera officiellement concrétisé le 29 septembre lors du Festi Inclus, un événement festif et inclusif qui célèbre la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.

”J’ai eu l’occasion de discuter avec Patrick Poli qui avait déjà comme projet la création d’une équipe d’handifutsal. Les discussions ont donc rapidement avancé dans le bon sens pour finalement aboutir à la réalisation de ce projet”, indique Adrien Monsieur, fondateur de l’asbl Loisir IncluS. “Concrètement, une dizaine de jeunes feront partie de l’équipe d’handifutsal de Sainte-Odile. Un entraînement sera dispensé par semaine. Des discussions sont également en cours auprès de la fédération afin d’organiser quelques matchs amicaux. L’objectif est vraiment de favoriser l’inclusion sociale pour les personnes porteuses d’un handicap.”

Ce n’est autre que Patrick Poli qui se chargera de coacher cette nouvelle équipe. “C’était vraiment un rêve pour moi de pouvoir créer une équipe d’handifutsal. J’avais ce projet en tête depuis trois voire quatre ans mais le covid m’a quelque peu joué des tours. Nous sommes finalement parvenus à la mettre en place avec Adrien Monsieur”, confie Patrick Poli, président du club de futsal Sainte-Odile Jeunes Dour. “En plus de coacher les champions de Belgique et une équipe de jeunes, je tiens également à m’occuper des entraînements de cette équipe d’handifutsal. Cela marquera un peu plus la concrétisation d’un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je me donnerai d’ailleurs à fond pour que toutes ces personnes se rendent au club avec le sourire.”

D’autres sports dans le viseur

Après le football et le futsal, ce sera sans doute en basket qu’une équipe d’handisport sera créée. Elle pourrait d’ailleurs également voir le jour à Elouges. “Des discussions sont en cours pour la création de cette équipe d’handibasket. Le projet sera quelque peu différent cette fois-ci puisque personnes en chaises, porteuses d’un handicap et totalement mobiles se mélangeront dans les équipes. Ce projet propose donc encore plus d’inclusion. Des discussions sont en cours afin de le réaliser. Nous espérons pouvoir le lancer l’année prochaine”, conclut Adrien Monsieur.

À noter que les disciplines sélectionnées pour développer l’handisport ne sont pas choisies au hasard. Elles répondent en effet à une demande sur le terrain que l’asbl Loisir IncluS tente de concrétiser.