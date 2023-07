Dour : Un cabinet médical, une surface commerciale et des logements en projet sur le site de l’ancien Hubo

”Les deux parcelles se situent en zone d’habitat en plein centre-ville et sur un axe principal de la commune de Dour reliant de nombreux commerces”, indique la commune de Dour. “Elles sont situées sur la place Emile Estievenart et sont gérées par la commune de Dour et la Régie communale autonome. La commune de Dour sera chargée par la RCA de gérer le dossier pour les deux entités.”

Pour acquérir ces deux parcelles de terrain, des conditions seront à respecter. “La vente des deux biens devra être associée à la volonté de développer un projet comprenant un bâtiment qui pourrait accueillir un cabinet médical et une surface commerciale au rez-de-chaussée ainsi que des logements à l’étage. Un parking devra également être pensé en conséquence”, poursuit la commune de Dour.

Des offres peuvent être émises jusqu’au 15 septembre prochain. Dans le même temps, la commune de Dour est à la recherche d’un emphytéote afin de construire et d’exploiter le bassin d’apprentissage de natation. Un bail de 50 ans est prévu. ” La commune de Dour s’engage, une fois un accord conclu avec le candidat sélectionné, à lui octroyer un droit d’emphytéose sur le terrain concerné pour une durée de 50 ans. Pendant cette période, l’emphytéote jouira totalement du terrain et des fruits des investissements consentis. À l’échéance du droit d’emphytéose, toutes les constructions érigées sur le terrain deviendront pleine et entière propriété de la commune de Dour sans indemnité due à l’emphytéote”.