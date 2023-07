C’est désormais l’heure du bilan pour le Dour Festival qui a comptabilisé 240 800 festivaliers sur cinq jours

Cette édition 2023 a donc tenu toutes ses promesses et se rapproche grandement des chiffres d’affluence de l’année 2019, année de référence actuellement. “Plus spacieux et plus excitant que jamais, le Dour festival s’est efforcé de prendre en compte les attentes de sa communauté. Malgré la forte affluence de cette édition les festivaliers ont pu se déplacer sans encombre à tout moment, s’imprégner de l’énergie des grandes foules tout en se relaxant dans les recoins cachés du site. La nouvelle disposition des scènes a considérablement amélioré l’expérience sonore”, indique l’organisation du Dour Festival.

La disposition du site n’était pas la seule nouveauté cette année. 2023 marquait également l’introduction du cashless. “Le cashless améliore l’expérience des festivaliers et confirme que Dour évolue et reste en phase avec l’actualité, tant au niveau organisationnel que musical”, ajoute l’organisation.

Les campings à thème séduisent

Un autre atout du site, sur lequel les festivaliers passent la plupart de leur temps, a également été rapidement comble cette année. Les campings à thème ont en effet su séduire le public venu des quatre coins du monde pour le festival. “C’est bien connu, la communauté des festivaliers se retrouve autant pour l’ambiance vacances que pour la musique. À noter cette année, la rapidité avec laquelle les campings à thème ont affiché complet, indiquant clairement l’enthousiasme du public à venir à Dour en vacances, que ce soit dans un cadre détente au Green Camping ou au Comfort Camping, en mode jeux à Dour les Bains ou plutôt glamping à The Village”, explique l’organisation.

Une édition historique

Une édition pleine donc qui restera dans les mémoires, au même titre que l’édition 2019. “Le Festival de Dour 2023 confirme son statut légendaire de référence musicale en Europe. Cette édition 2023 a montré que le festival reste l’un des festivals les plus éclectiques d’Europe, réunissant de nombreuses communautés pendant 5 jours de découvertes musicales, des grandes têtes d’affiche à des artistes de niche tous styles confondus. Il s’agit là d’une combinaison unique en son genre, mais aussi d’un véritable défi à relever dans le climat culturel actuel de l’industrie des festivals. En continuant de positionner la découverte et la diversité musicale comme piliers principaux à côté des têtes d’affiche, le festival présente un modèle atypique qui, une fois de plus, a réussi à rassembler un large public d’amateurs de musique venus de partout”, conclut l’organisation.

Le rendez-vous est déjà donné à l’année prochaine. L’édition 2024 se tiendra du 17 au 21 juillet.