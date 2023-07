Une journée chargée au Festival de Dour : des opérations "lutte contre les stupéfiants" ont été menées

Du côté du dispositif routier prévu en soirée ce samedi, coordonné par la zone de police boraine, les douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région wallonne, ce sont 171 véhicules et deux bus qui ont été contrôlés. 23 conduites sous influence (9 stupédiants, 13 alcoolémie) ont été comptabilisées. 16 permis ont été retirés pour une période de 15 jours, quatre véhicules ont été immobilisés et 6 véhicules enlevés. 26 PV de roulage ont été dressés et 4 perceptions immédiates réclamées.

La police a mené divers contrôles pour lutter contre la drogue. ©ZP des Hauts-Pays

15 PV judiciaires ont été dressés. En matière de drogue, 50,13 grammes de marihuana ont été saisis, de même que 10 grammes de cocaïne, 174 pilules XTC, 0,2 gramme de kétamine, 0,18 grammes de XTC, sept joints et deux armes. 2600 euros ont été payés pour détention de stupéfiants. Le service taxes a récupéré 14 874 euros et les douanes 7191 euros.

On notera également que ce samedi soir, une opération "wasstraat" été menée afin de lutter contre les stupéfiants. Le dispostif a permis la détection, la fouille, l'analyse, l'identification des auteurs et ont pu déboucher sur des transactions pour un total de 17 200 euros. 69 PV ont été dressés pour possession de stupéfiants et deux pour suspicion de vente. 68 procédures crossborder (transactions électroniques immédiates) ont été menées.

203,53 grammes de cannabis/marihuana ont été saisis, de même que 2 LSD, 39,54 grammes de cocaïne, 436 pilules XTC, 20,92 grammes de MDMA. 29,3 grammes de résines de cannabis, 40,8 grammes de kétamine, 5,19 grammes de champignons et 0,3 gramme d'héroïne.

Côté pompiers et croix-rouge, 1829 entrées au poste médical avancé ont été enregistrées. Depuis le début du festival, 43 évacuations ont été nécessaires. "Le bilan de cette quatrième journée est très positif, alors qu'il s'agissait de la plus importante en termes de fréquentation", souligne-t-on du côté de la zone de police des Hauts-Pays.