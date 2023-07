Dour 2023 : Orelsan complet, Phoenix en symbiose

Dour ©Jonas Bourion

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les retrouvailles étaient réussies. Arrivé en costume de homard, le chanteur Tom Barman a surpris avant de rappeler à Dour pourquoi dEUS était un groupe mythique dans le paysage belge. Le quintette enchaîne ses plus grands titres et satisfait ses fans de la première heure grâce à ses guitares plânantes et inspirantes. Comme s'ils ne s'étaient jamais quittés.

©Jonas Bourion

Phoenix ne meurt jamais

Actifs depuis bientôt 25 ans, les quatre membres de Phoenix comptent plusieurs hits à leur actif. Le groupe français a pleinement profité de sa riche discographie pop-rock, et notamment de son album phare "Wolfgang Amadeus Phoenix", sorti en 2009, pour communier avec son public. Heureuse de revoir les immortels Phoenix, la foule réagissait au quart de tour aux sollicitations du groupe.

Bien mis en valeur par une scénographie léchée tirée de leur dernier album aux influences versaillaises, le groupe a conclu son heure de spectacle en apothéose. Pour le plus grand plaisir du public, Thomas Mars s'est jeté dans la foule lors du tout dernier titre. Lorsque la dernière note de "1901" a retenti, Phoenix avait complètement enflammé Dour.

©Jonas Bourion

Orelsan doublement complet

Côté rap, les festivaliers en ont eu pour leur argent. Après que Lorenzo a plus que sold-out la scène Boombox, le public se massant à l'extérieur de la zone par manque de place, Orelsan a également affiché complet sur The Last Arena.

Dans son set aussi, Orelsan était complet. Pendant une heure et demi, les titres se succèdent à un rythme effréné. Certains sont coupés et mélangés en medley afin de pouvoir en proposer davantage. Le show ne s'est arrêté que pour une partie de jeu vidéo sur scène entre deux spectateurs. Dans une ambiance de grand karaoké, et on pense particulièrement à "La terre est ronde" en écrivant cela, le rappeur a cependant eu un peu de mal à conserver l'ambiance bouillonnante de certains morceaux comme "Du propre".

Dimanche signe le dernier jour du festival de Dour. Damso et Aphex Twin, entre autres, sont de la partie pour clôturer cette édition 2023.