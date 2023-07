Dour 2023 : Le vent s'invite à la fête

La musique reprend ses droits

Peu avant 15h, le groupe arlonais Marcel avait la charge de réveiller la plaine. Les festivaliers qui ont eu le courage de braver le vent ont pu assister à un show rock'n'roll bourré d'énergie et de spontanéité. Malgré une foule encore légèrement endormie, le quatuor a rapidement su ranimer la flamme, notamment grâce au titre "Your turn to cry" qui a entraîné la foule.

Cette bonne surprise a laissé place à un léger ascenseur émotionnel puisque, alors que quelques dizaines de fans se rassemblaient déjà près de la scène principale, une mauvaise nouvelle est tombée : Σtella ne jouera pas aujourd'hui. À cause de l'annulation, seuls quelques inconditionnels d'Orelsan, programmé à 23h ce soir, font donc le pied de grue aux premières ligne de la Last Arena. Heureusement, plus tard dans la journée, l'artiste antillaise Meryl est venue faire danser tout le monde sur la scène principale. De quoi réchauffer l'ambiance !

Rap/électro, combo gagnant

Jeudi, nous vous parlions de Glauque, groupe namurois dont la recette parler/électro avait conquis les festivaliers. Ce samedi, c'était au tour de Winnterzuko de distiller sa recette. Dans un style différent, lui aussi manie les musiques électroniques et les textes emo. Le rappeur n'a pas caché son plaisir d'être présent : "Je me rappelle de tous les open mics de Paris que j'ai pu faire, quand j'étais seul. Aujourd'hui on est à Dour, c'est incroyable !" Profitant de l'efficacité de son dernier album, le jeune artiste a mis le public dans sa poche avant de le retourner complètement sur "Trotski", son plus grand succès.

Autre rappeur à venir ce soir : Orelsan. Il s'agit probablement de l'une des plus grandes têtes d'affiche du festival de Dour 2023 et le public ne s'y trompe pas : de la main stage inoccupée aux stands de nourriture, les tee-shirt à l'effigie du Français sont légion. Tous se donnent rendez-vous ce soir, sous le vent.