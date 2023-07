Contrôles de police au festival de Dour : ils cachaient de la drogue dans une cache aménagée de leur véhicule

Ainsi, vendredi, lors d’un contrôle routier organisé par la zone de police boraine, un véhicule a été marqué par un chien de la brigade des stupéfiants. À l’intérieur du véhicule se trouvait une cache aménagée, ouvrable à l’aide d’un système électrique à actionner par diverses manipulations. Les policiers ont finalement découvert 30 grammes de cocaïne, deux balances de précision, des sacs pour le conditionnement, un GSM et 1 125 euros. Deux perquisitions ont été menées dans le cadre du flagrant délit. Elles ont permis la découverte de 5138 euros. Les deux occupants ont été arrêtés.

Un festivalier a quant à lui été arrêté judiciairement. Ce dernier, ramené à l’accueil du festival par le service de sécurité interne, était en possession de deux sachets contenant 20 pacsons de MDMA et 25 de kétamine. L’individu a prétendu qu’un autre festivalier les lui aurait confiés, contre un pacson de kétamine, et aurait promis 50 euros après le passage des portiques de sécurité.

On notera également que des agissements suspects – une tentative de vol dans les véhicules – ont été remarqués sur le parking “crew”. Les images prises par la caméra d’un autre véhicule garé à proximité ont été transmises à la police. Une enquête est en cours. Une arrestation administrative a été ordonnée en fin de soirée pour trouble à l’ordre public au niveau du poste médical avancé et deux cas de coups et blessures réciproques sont à regretter.

Côté circulation, les véhicules roulaient au pas à partir de 14 h 30. Afin de tenter de fluidifier le trafic, les véhicules ont été dirigés vers des entrées de parking supplémentaires. Mais l’afflux était tel que ce dispositif n’a pas permis de résoudre les embarras de circulation, qui se sont prolongés jusqu’à environ 21 h 30, principalement au niveau de la N51 et de la N552. La police estime qu’il s’agissait du principal point noir de la journée de vendredi mais souligne encore qu’aucun incident majeur n’a été à déplorer.

Au niveau des contrôles de police, ils ont été coordonnés entre la zone de police boraine, le service des douanes et la brigade de contrôle des taxes de la Région wallonne. 128 véhicules, trois bus et 152 personnes ont été contrôlés. 13 conducteurs étaient sous influence (7 sous stupéfiant, 6 sous alcool). 10 d’entre eux se sont vus retirer leur permis pour une période de 15 jours.

Deux défauts d’assurance et un défaut de contrôle technique ont été constatés. Trois véhicules ont été enlevés. In fine, 14 PV judiciaires ont été rédigés et deux arrestations judiciaires ordonnées. En matière de drogue, la police a saisi 44,2 grammes de marihuana, 32,09 grammes de cocaïne, 2 pilules XTC, 6 grammes de kétamine, un joint et une arme. 1 250 euros ont pu être récupérés via transactions immédiates pour détention de stupéfiants. Le service taxe a quant à lui récupéré 9 799 euros et les douanes 3 194 euros.

1 151 entrées ont été comptabilisées au poste médical avancé et 32 personnes évacuées depuis le début du festival. Ce vendredi, une personne a dû être intubée et ventilée pour des problèmes toxicologiques. Son état est désormais stabilisé.