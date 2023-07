Cinq groupes animeront les campings du Dour Festival jusqu’à dimanche

C’est About.it qui est à l’origine de ces petits concerts réservés aux campeurs du Dour Festival. Cinq groupes ont été sélectionnés pour pouvoir se faire connaître davantage du grand public. C’est le cas de Morning Mood, Root Mean Square, Raincode, Moogisha et Lady Lullaby. Quatre d’entre eux ont déjà eu l’occasion de faire découvrir leur répertoire musical. Lady Lullaby s’est en effet rendu au Green Camping ce jeudi. Moogisha s’est, lui, chargé de mettre l’ambiance à Dour Les Bains. Pendant ce temps-là, Morning Mood s’est rendu au Comfort Camping et Root Mean Square à The Village.

Que les campeurs qui n’ont pas eu la chance d’assister à ces premiers concerts se rassurent, les groupes se succéderont encore dans les différents campings jusqu’à dimanche. Le programme ? Lady Lullaby sera à Dour Les Bains ce vendredi. Moogisha se rendra quant à lui à The Village avant d’aller au Comfort et Green Camping ce week-end. Raincode commencera sa tournée de concerts ce week-end par un passage à The Village et au Comfort Camping. Root Mean Square enchaînera quant à lui des passages aux Comfort Camping, Green Camping et Dour Les Bains. Enfin, les Morning Mood se produiront quant à eux aux Green Camping, Dour les Bains et The Village.

Certains d’entre eux ne sont d’ailleurs plus inconnus du Dour Festival. C’est le cas de Morning Mood qui avait déjà eu l’occasion de se produire dans les campings l’an dernier. Une chouette expérience réitérée cette année. “C’était super ! C’est toujours un plaisir de venir à la rencontre des campeurs pour leur proposer d’autres styles de concerts aux festivaliers”, confie Charles, chef du groupe des Moorning Mood. Des concerts à ne pas manquer donc !