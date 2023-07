Plus de 1 000 policiers encadreront le Dour Festival pendant cinq jours : “plusieurs dispositifs sont en place”

Ce ne sont en effet pas moins de 1 000 policiers qui encadreront le Dour Festival durant cinq jours. Une partie sera déployée sur le terrain, une autre s’occupera de la circulation, un dispositif judiciaire sera également présent tout comme le service de détection des stupéfiants et le laboratoire d’analyse. De nombreux postes que la zone de police des Hauts-Pays ne peut remplir à elle seule. Elle bénéficiera donc du soutien de la police fédérale mais également des 21 autres zones de police du Hainaut.

”Nous mettons en place un gros dispositif policier tout au long des cinq jours. Globalement, la zone de police gère plus ou moins 1 000 policiers tout au long de l’événement”, confie Patrice Degobert, chef de Corps de la zone de police des Hauts-Pays. “Notre zone de police ne compte que 75 policiers au départ. Nous faisons donc appel à des renforts fédéraux et d’autres zones de police pour gérer l’événement. Différents services sont en place. Un dispositif gère la circulation et un autre gère l’ordre public pour éviter les échauffourées et les bagarres ou pour simplement aider les personnes sur le site. En plus de ces deux premiers dispositifs, nous en avons également un judiciaire qui intervient en cas de vol, faits de mœurs ou autre.”

Les stupéfiants dans le viseur

Les dispositifs policiers ne s’arrêtent pas là puisqu’une attention particulière est également portée aux stupéfiants. “Nous mettons notre dispositif stupéfiant en place à des moments clés avec, sur place, différents ateliers”, poursuit Patrice Degobert. “À titre d’exemple, nous avons un atelier détection avec des maîtres-chiens, un atelier fouille et également un laboratoire pour analyser les éventuels liquides trouvés dans les affaires des festivaliers. Si nous mettons la main sur des dealers, des dossiers peuvent être ouverts. Nous pouvons également procéder au paiement immédiat d’amendes pouvant aller jusqu’à 750 euros.”

Les policiers ne peuvent cependant pas être partout en même temps, la police fédérale est donc venue en renfort pour fournir des caméras de surveillance, placées sur le site. “Nous possédons un réseau de caméras en ville mais pas sur le site en lui-même. La police fédérale possède cependant un service d’appui qui nous permet de créer un réseau de caméras temporaires. Les images sont retransmises ici dans le PC police qui est tenu 24h/24. Dour, c’est 16 000 habitants. nous attendons au moins trois fois plus de personnes par jour. L’encadrement de toutes ces personnes demande évidemment de gros moyens que nous ne pouvons pas assurer sans renfort”, explique Patrice Degobert.

Les 22 zones de police du Hainaut mobilisées

En plus de la police fédérale, la zone de police des Hauts-Pays bénéficie de l’appui des autres zones de police du Hainaut. “Ce système d’appui obligatoire est utilisé en cas de gros événement. L’ensemble des zones de police du Hainaut mettent alors des hommes à disposition des besoins de l’événement. Dans le cas du Dour Festival, nous avons besoin de 10 % des capacités de cette réserve constituée par les 22 zones du Hainaut. À titre de comparaison, la Ducasse de Mons n’en demande que 9 %”, relate Patrice Degobert.

Situation de crise oblige, un dispositif pluridisciplinaire est également mis en place pour permettre aux pompiers, personnel médical, policiers, autorités communales et autres intervenants d’interagir directement entre eux via un fil d’informations. En cas de force majeure, tous ces intervenants se réunissent pour faire un point sur la situation. Hors situation de crise, les intervenants se réunissent chaque jour pour faire le topo et améliorer les points qui auraient fait défaut.

On l’aura donc compris, le travail policier, réalisé dans l’ombre du festival, est donc conséquent. Un travail qui se prépare dès le mois de février avec les différents postes de secours et les organisateurs. Un travail de longue haleine sans lequel le festival ne pourrait se dérouler aussi bien chaque année.