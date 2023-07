Dour : Bilan positif pour le premier jour de festival : “nous avons reçu une vingtaine d’appels pour nuisances sonores”

Parmi les personnes contrôlées, 15 étaient sous influence, sept pour alcoolémie et huit sous stupéfiants. Un total de 13 retraits de permis pour une période de 15 jours ont donc été effectués. Un automobiliste était également en défaut d’assurance. 24 PV de roulage ont donc été dressé et quatre perceptions immédiates menées. Enfin, quatre véhicules ont été enlevés et 23 PV judiciaires dressés.

Au sein des véhicules, 227,74 grammes de Marijuana ont été trouvés tout comme cinq grammes de cocaïne, 10,1 grammes de MDMA, 41 pilules de XTC, 40,2 grammes de speed, 48,5 grammes de Kétamine, 45 grammes de champignons et quatre joints. Les transactions immédiates pour stupéfiants s’élèvent donc à 6 025 euros. Le service des taxes a perçu 10 749 euros et la douane 1 521 euros.

Le bilan Wasstraat des dispositifs de lutte contre les stupéfiants : détection, fouille, analyse, identification, transaction, etc rapporte que 43 PV de détention de stupéfiants et un PV pour suspicion de vente ont été dressés. 43 procédures crossborder (transactions électroniques immédiates) ont été menées. Le montant total des transactions s’élève à 9 725 euros.

Au total, 327 grammes de Cannabis, 20,84 grammes de cocaïne, 60 pilules de XTC, 4,72 grammes de MDMA, 57,73 grammes de résine de cannabis, 28,65 grammes de Kétamine, 6,03 grammes d’amphétamines, 4,87 grammes de champignons et 36 pilules de 2CB ont été retrouvés par les forces de l’ordre.

”Quelques interventions sans gravité (quelques vols au niveau du camping, un vol de téléphone à l’arraché, …) et une vingtaine d’appels pour nuisances sonores (Eugies, Frameries, Flénu, Cuesmes) ont été menés ce mercredi”, indique la zone de police des Hauts-Pays. “308 entrées au poste de secours et neuf évacuations sans grande gravité ont également eu lieu. Le bilan est globalement positif pour cette première journée de festival, sans incidents majeurs à déplorer.”