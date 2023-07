Les plus beaux coins du Borinage à découvrir au travers des 4 parcours du tout premier Trail du Borinage

Alors que les trails ont le vent en poupe dans le domaine de la course à pied, la brasserie du Borinage et la commune de Dour ont décidé de lancer leur propre trail “100 % borain”. “Les citoyens sont invités à se mesurer à la beauté du Borinage dans un événement sans pareil. Qu’ils soient dans la performance ou dans la déwanne, on a tout ce qu’il faut”, indiquent les organisateurs.

Quatre parcours ont été confectionnés par Up_Mons pour faire découvrir les beautés du Borinage au départ de Dour. Le premier de dix kilomètres proposera “un parcours surprise 100 % déwanne réalisé par la brasserie du Borinage”. Il sera accessible de nuit pour une expérience encore plus inédite. Les plus téméraires pourront se confronter à la course de 16 kilomètres. Trois ascensions de terrils sont notamment prévues pour repousser les participants dans leurs retranchements.

Ce sont ensuite les sites de festivals qui seront à découvrir puisque le trail de 33 kilomètres prendra son départ de la plaine du Dour Festival. Il passera ensuite par le terril du Ferrand avant de passer par les contreforts de Montignies-sur-Roc et le terril Saint-Antoine, accueillant notamment le Summer Music Festival durant l’été.

Le parc naturel des Hauts-Pays sera finalement mis à l’honneur lors du trail de 50 kilomètres. Il alliera portions roulantes et parties plus techniques. Le célèbre site du Caillou qui bique sera notamment sur le parcours.

Les inscriptions pour ce tout nouvel événement, qui prendra son départ à Dour le 9 septembre prochain, sont d’ores et déjà lancées. Après les trails, des animations musicales seront assurées pour vivre une journée aussi festive que sportive.