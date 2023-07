Après avoir été meilleur joueur de Belgique en ABFS, Adrino Poli s’est lancé un nouveau défi en reprenant la librairie Chez Toni d’Elouges

”Enfant du village d’Elouges, j’ai grandi en allant régulièrement Chez Toni. Je me disais que plus tard j’aimerais être indépendant et pourquoi pas en reprenant cette librairie. L’opportunité s’est finalement offerte à moi et je l’ai saisie. Je suis très fier d’être son repreneur”, indique Adriano Poli.

Une librairie de son enfance qu’Adriano remettra évidemment à son image. Quelques semaines de travaux sont ainsi prévues tout comme un nouveau nom pour l’établissement. “La librairie Chez Toni continue et portera un nom qui me représente”, poursuit Adriano Poli. “Elle doit néanmoins subir quelques rénovations. Je suis donc contraint de devoir fermer durant ces travaux afin d’accueillir au mieux les clients pour l’ouverture. Nous l’estimons à fin août-début septembre.”

Une page se tourne donc à Elouges où la librairie Chez Toni est connue de tous. Elle est cependant sans nul doute entre de bonnes mains, d’un enfant du village qui mettra du cœur à l’ouvrage. Il ne reste plus qu’à se montrer patient jusqu’à la réouverture pour y découvrir les changements réalisés.