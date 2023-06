Borinage : Les enfants à l’honneur lors des différents festivals de la région

Les moins de 12 ans ne paieront en effet pas l’entrée pour le Roots Reggae Festival. “L’un des piliers de notre festival est de préserver son atmosphère familiale. C’est pourquoi nous attachons une grande importance à offrir l’accès aux enfants de moins de 12 ans”, indique les organisateurs.

Du côté du Dour Festival, ce sont les tickets réservés aux résidents locaux qui réservent bien des surprises aux plus jeunes. Les habitants de Dour, Honnelles, Quiévrain, Boussu et Hensies peuvent en effet acheter une place pour leur enfant né entre 2009 et 2014 pour la modique somme de 25 euros pour un jour et 50 euros pour l’entièreté du festival. Pour les jeunes nés à partir de 2015, l’entrée sera gratuite partout.

Du côté du Summer Music Festival, les enfants nés à partir du premier janvier 2015 n’auront également pas à débourser le moindre centime pour pouvoir accéder aux deux scènes du festival. Un avantage qui est, cette fois-ci, pas uniquement réservé aux résidents des communes partenaires. Une mise à l’honneur des enfants donc qui vise à rendre encore plus familiaux les festivals de la région.