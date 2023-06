L’équitation prochainement accessible aux tout-petits à Dour grâce au Pony’baby Stables

C’est donc un complément aux activités proposées au sein du centre équestre Equi Dour Stable que s’apprête à proposer Mélissa, Romane et Cassandre. “Le centre équestre existe déjà à Dour mais ne propose pas encore d’activités pour les deux à six ans. Des écuries colorées, accueillantes et à la taille des tout-petits permettront aux plus jeunes de s’initier à l’équitation grâce aux poneys”, explique Mélissa Lefebvre. “Les activités seront donc basées sur le baby poney. Cette discipline n’est pas encore de l’équitation à proprement parler mais aborde plus le côté psychomotricité. Les parents peuvent d’ailleurs accompagner leurs enfants pour les rassurer et accompagner dans leur apprentissage.”

Une activité inédite dans la région qui adaptera ses moyens aux plus petits. “Les enfants n’ont pas les mêmes capacités de concentration que les plus grands. Nous avons donc adapté nos cours au rythme des enfants et à leurs moyens. Les séances prendront ainsi moins de temps pour leur permettre de rester concentrés tout au long”, poursuit Mélissa Lefebvre.

Maman d’un enfant en bas âge et pratiquant l’équitation, Mélissa, aide soignante de formation, a tout naturellement voulu partager sa passion avec son petit bout. Elle s’est alors associée à son amie Romane, puéricultrice de formation, pour lancer son centre équestre pour enfants. Elles ont ensuite embarqué Cassandre, étudiante en anthropologie, dans leur aventure. “Nous avons voulu lancer nos activités de baby poney quand nous nous sommes aperçues que cela n’existait pas dans la région. Nous voulions alors permettre aux enfants et à leurs parents de vivre cette passion. Nous lancerons nos activités à la mi-juillet. Des stages seront alors organisés. Les parents pourront y prendre part également pour rassurer leur enfant”, conclut Mélissa Lefebvre.

Les activités de “Pony’baby stables” proposées par Mélissa, Romane et Cassandre seront donc à découvrir dès la mi-juillet au centre équestre de Dour. Pour plus d’informations, une page Facebook est disponible.