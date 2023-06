Les rendez-vous du jeudi de retour à Dour pour la Summer édition : “nous proposerons un service beaucoup plus proche du client”

C’est une formule désormais bien connue et appréciée de tous qui s’apprête à faire son grand retour à Dour. “Après la première édition à Dour l’été passé, nous avons organisé l’événement dans les locaux d’Imagix à Mons. Nous avons rencontré un succès incroyable qui s’explique par l’attente des citoyens de pouvoir sortir un jeudi après le boulot”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur de l’événement. “Notre concept reste le même et propose donc des afterworks à thème avec animation musicale.”

Un concept relativement semblable à celui qui était proposé l’année dernière qui profitera tout de même de quelques réajustements basés sur les expériences précédentes. “Le concept est désormais connu et attire beaucoup de gens de Mons depuis notre passage là-bas. Nous nous attendons donc à une affluence bien plus importante que l’année précédente”, confie Richard Vanderhaeghen. “Pour pouvoir accueillir tout ce monde, nous allons doubler la taille du bar. Un bar du Chant d’Eole sera notamment disponible ce jeudi. En plus de cela, nous allons fignoler le service. Nous avons prévu plus de serveurs et de commis pour un service plus rapide et fluide qui se fera désormais à table également. Nous serons en quelque sorte beaucoup plus proches de nos clients et de leurs attentes.”

Des rendez-vous du jeudi à retrouver toutes les semaines, sauf en cas de pluie, aux Câbleries de Dour et ce jusqu’au 15 septembre. “Les gens répondent déjà présents. Nous avons déjà reçu beaucoup de réservations de tables pour ce soir. Le restaurant fera également salle comble. Les visiteurs pourront quant à eux profiter du soleil et du cadre magnifique des Câbleries de Dour”, conclut Richard Vanderhaeghen. Un rendez-vous qui devrait revenir chaque année.