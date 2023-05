Les 18 éoliennes du parc de Dour-Hensies-Quiévrain seront remplacées par des mats plus hauts

La durée de vie des éoliennes est estimée à 20 ans. Le parc éolien de Dour, Hensies et Quiévrain en comporte certaines de plus de 15, 16 voire 17 ans. Il est donc désormais nécessaire de les remplacer. “Nous allons organiser des réunions pour étudier la possibilité de remplacer les éoliennes. Certaines ont plus de 15 ans et arrivent donc en fin de vie. Ces démarches de remplacement prennent souvent du temps. Entre l’obtention des permis et la réalisation des travaux, trois voire quatre ans seront sans doute nécessaires. Nous avons donc voulu prendre les devants”, indique Pierre Mat, fondateur de la société Ventis.

Pour en dire plus sur le projet aux citoyens, une réunion préalable d’information sera organisée le 19 juin prochain à Quiévrain. Les habitants des trois communes concernées pourront alors émettre leurs éventuelles remarques et observations sur le projet. Ils en sauront notamment plus sur la taille du parc éolien qui passera de 18 à 12 éoliennes. “Les nouvelles éoliennes seront plus hautes d’où leur nombre moins important”, ajoute Pierre Mat.

Comme pour leur création, le remplacement des éoliennes se tiendra en plusieurs phases. “Les éoliennes n’ont pas toutes été installées au même moment. Quatre phases d’installation avaient été programmées à l’époque. Toutes les machines n’ont donc pas le même âge et ne seront donc pas remplacées en même temps. Deux phases seront sans doute nécessaires pour le remplacement de l’ensemble du parc. Nous ne sommes pas pressés et attendons que les démarches avancent avant de fignoler le projet”, conclut Pierre Mat.

Alors que les élus locaux devraient rencontrer les auteurs de projet dans le courant de la semaine prochaine, le rendez-vous est fixé au 19 juin pour les citoyens.