Reprise du chantier réhabilitation de la N552 entre Dour et Hautrage

Des modifications seront apportées à la circulation. Du mardi 30 mai jusqu'au 30 juin, la circulation sera maintenue sur une voie uniquement en direction de Baudour sur la N552 entre le carrefour formé avec la rue Malenroye et le pont du Canal. Les usagers circulant sur la nationale en direction de Dour seront déviés via la N50, la N505 et l'E42/A16 via l'échangeur n°27 "Bernissart". La vitesse maximale sera limitée à 50 km/h.