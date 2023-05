Les préparatifs pour le Dour Festival sont lancés !

Après un retour d’après crise sanitaire en grande pompe, les préparatifs d’une édition tout aussi mémorable battent donc leur plein. Le cadre restera on ne peut plus idéal pour les festivaliers qui auront l’occasion de danser, chanter et… dormir pratiquement au pied des éoliennes de Dour. Après un retour à succès, il faudra donc confirmer ces 12, 13, 14, 15 et 16 juillet prochains.

Pour contribuer au succès de l’événement, le Dour Festival pourra, en plus de sa réputation, compter sur une programmation alléchante et de nombreuses scènes aux styles musicaux différents. Un mélange idéal qui avait permis à Dour “de se remettre sur la carte des festivals” à l’issue de l’édition précédente. Cette année, Lomepal, Orelsan, PLK, Damso, Denzel Curry, Trym, Peggy Gou ou encore Lorenzo et Romy seront de la partie pour confirmer ce succès de foule.