Une balade surplombant la carrière d’Elouges va être aménagée

”Nous avons obtenu un subside de près de quatre millions d’euros, à utiliser sur une période de six ans, pour mener à bien ce projet”, explique le bourgmestre de Dour. “Cela représente 85 % du montant total, le reste est couvert par la commune. La première phase sera mise en œuvre cette année et consiste à construire un parking, aménager et sécuriser un sentier de promenade long de deux à trois kilomètres.”

La carrière d'Elouges sera bientôt accessible au public. ©Commune de Dour

Le sentier surplombera la carrière et offrira aux visiteurs une vue imprenable sur ce site exceptionnel, déjà exploité par un club de plongée. “On y installera des panneaux didactiques et un observatoire pour notamment y observer les oiseaux. Un autre est également prévu sous le niveau de l’eau, ce qui permettra d’observer une faune que l’on dit assez exceptionnelle.” Le tout devrait être accessible aux personnes à mobilité réduite.

”Nous espérons attribuer les travaux d’ici le 30 juin, pour un début de chantier à l’automne. Nous ajouterons ensuite des infrastructures purement récréatives. Il est encore trop tôt pour en préciser la nature mais l’idée d’une nacelle suspendue pour traverser la carrière de gauche à droite est avancée.” L’objectif est donc que le site soit accessible librement et gratuitement au printemps 2025.

Pour Carlo Di Antonio, donner à ce site une vocation touristique s’inscrit dans un projet plus large. “Il sera complémentaire au site du Belvédère et au learning center. C’est un véritable pôle touristique que nous sommes en train de développer afin d’offrir aux citoyens et touristes un programme touristique sur un jour ou deux.”

Le bourgmestre insiste sur l’aspect sécuritaire du projet mais précise encore que contrairement à d’autres sites, ce dernier ne fait l’objet de fréquentation “sauvage” et dangereuse, notamment grâce à l’exploitation des carrières par le club de plongée. Chaque année en effet, dans la région du Centre notamment, la police doit rappeler à l’ordre des nageurs imprudents à la recherche de points d’eau. Les sites ne sont cependant pas toujours adaptés pour pareilles pratiques.