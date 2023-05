Accessibilité aux gares et réorganisation du stationnement au cœur des objectifs du nouveau PCM de Dour

Deux visions ont dicté la réalisation de ce nouveau plan communal de mobilité. Il s’appuiera d’une part sur le principe STOP qui vise à privilégier, dans l’ordre, les déplacements à pied, en vélo, en transport en commun et, en dernier recours, en voiture. En complémentarité à cela, la vision Fast 2030 visera à garantir la fluidité, l’accessibilité, la santé et la sécurité de tous les modes de transport. Tous les deux visent à encourager un changement de comportement vers les mobilités actives et partagées, sans sanctionner l’automobile individuelle mais en rééquilibrant les habitudes et la place prise au profit de celle-ci.

La mobilité des piétons et des cyclistes étaient déjà bien prises en charge par l’ancien plan communal de mobilité. Ce bon travail a permis la réfection de nombreuses rues mais également la création de voies cyclo piétonnes. ce travail sera évidemment poursuivi dans le nouveau PCM. Un point d’attention a particulièrement retenu l’attention du bureau d’études Agora qui a décidé de l’introduire dans le nouveau plan communal de Dour. Il concerne les transports en commun dont la fréquence de passage laisse encore à désirer.

”Dour est relativement bien desservie en bus. Toutefois, c’est essentiellement une population scolaire qui l’emprunte. Il est recommandé de susciter la demande pour augmenter l’offre en améliorant la promotion des transports publics et en aménageant de manière plus confortable les arrêts de bus”, indique le bureau d’études Agora. “L’accessibilité aux gares de Thulin, Saint-Ghislain et Boussu doit également être améliorée. Les liaisons cyclables “Dour-gare” seront donc une des priorités de ce nouveau plan de mobilité.”

Bien que ces actions permettront de privilégier davantage les modes doux plutôt que la voiture, cette dernière restera indispensable pour certains citoyens. Le plan communal de mobilité prévoit donc d’aménager les rues pour les rendre plus sécuritaires et assurer le bon respect des limitations de vitesse. Qui dit voiture dit également stationnement. Un des objectifs de ce PCM concerne d’ailleurs ce volet puisqu’il tentera de réorganiser le stationnement sur l’entité pour fluidifier le trafic, sécuriser les voiries et diminuer la pollution.

Au total, ce seront donc six objectifs que ce nouveau plan de mobilité tentera de mettre en œuvre. Il essaiera ainsi de poursuivre le développement du maillage des modes actifs, améliorer les connexions vers les gares, améliorer l’autonomie des élèves, sécuriser les traversées de villages, encourager les transferts de modalité et reconsidérer le réseau de circulation.

Après cette première présentation aux citoyens, ces derniers auront encore l’occasion d’en savoir plus sur le projet lors de l’enquête publique.