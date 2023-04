Dour : une balade découverte des plantes comestibles organisée ce 30 avril pour l’ouverture du site des Wallants

C’est une Athoise qui sera chargée de faire découvrir cet écrin de nature aux visiteurs. Cloé est spécialisé dans les créations de tisanes à partir de plantes sauvages. Elle fera découvrir son savoir-faire ce 30 avril. “En tant qu’Athoise, je n’ai pas encore eu l’occasion de le visiter et d’y découvrir toute la biodiversité qui y vit. Je m’y rendrai en amont de la balade afin de prendre pleinement connaissance des lieux. Le but de l’événement est d’avant tout faire découvrir les plantes comestibles aux visiteurs. La plupart des gens connaissent déjà les orties, pissenlits et pâquerettes mais cela s’arrête là. Mon objectif est donc de leur donner quelques astuces pour identifier les plantes propices à la dégustation”, indique Cloé.

La tisanière n’en est pas à son coup d’essai en termes de balades. En plus de ses activités de tisanières, elle répond également régulièrement présent pour faire découvrir la biodiversité aux plus curieux. “Je suis tisanière. J’utilise donc des plantes aromatiques médicinales pour faire mes créations. En plus de cela, je donne également des animations pour faire découvrir la nature aux plus curieux. Cela fait désormais 4 ans que j’exerce cette passion. J’ai toujours aimé mettre les mains dans la terre. Suite à un burn-out, je me suis donc tout naturellement tourné vers cette passion de longue date pour ma reconversion”, poursuit Cloé.

L’expérience et la passion de Cloé seront donc à découvrir le 30 avril prochain à Dour, sur le site des Wallants. Les plus curieux peuvent également se rendre sur son site pour y découvrir ses tisanes : www.osimples.be.