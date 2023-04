Le Relais pour la Vie de Dour peaufine ses derniers préparatifs

Ce ne sont donc pas moins de 11 800 euros qui ont déjà pu être récoltés pour la lutte contre le cancer. “41 équipes, 63 battants et un total de 1 273 participants avaient participé à la première édition. Nous avons décidé de poursuivre l’initiative des 24h de course ou marche en relais. Nous aimerions d’ailleurs poursuivre l’initiative chaque année”, indiquaient les organisateurs. Des résultats qui ne sont pas encore atteints à l’heure d’écrire ces lignes mais il reste encore quelques jours pour s’inscrire.

Le temps presse donc pour tenter de faire mieux que l’édition précédente. Pour attirer encore davantage de participants, quelques nouveautés prendront place cette année lors des 24h du relais pour la vie de Dour. Les participants pourront en effet chronométrer leur performance rajoutant un aspect sportif à l’événement. “Un parcours sera établi pour la course à pied et pour la marche. Les volontaires peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour l’une de ces deux catégories sur notre site web. La nouveauté de cette année se situera dans le chronométrage des performances des équipes. Cela signifie qu’elles recevront une sorte de puce électrique qui calculera le nombre de mètres et kilomètres réalisés durant ces 24h. Cela associera ainsi l’aspect sportif à l’aspect bonne cause”, poursuit le comité du relais pour la vie de Dour.

Les volontaires sont plus que jamais attendus pour participer à cette seconde édition. Plus ils sont nombreux, plus le village du relais pour la vie de Dour sera grand. “Nous espérons pouvoir accueillir plus d’équipes que l’an dernier pour augmenter cet aspect village. Chaque équipe présente peut en effet proposer une activité dans le village. Il peut ainsi avoir un stand de nourriture, un stand de massage, de jeux, etc. Plus il y a d’équipes, plus il y a d’animations”, conclut le comité dourois du relais pour la vie.

Plusieurs possibilités d’inscription s’offrent aux participants. Non seulement les personnes peuvent rejoindre une équipe existante (par exemple celle du comité) mais elles peuvent également venir marcher et courir ce jour-là sans faire partie d’une équipe. Enfin, il est aussi possible de venir se promener et profiter de ce ''petit village éphémère'' tout simplement.

À vos inscriptions donc !