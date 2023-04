Une Douroise se mobilise pour lutter contre la précarité sur la commune

Rapidement, plus de 300 membres ont rejoint le groupe Facebook de Patricia afin de lutter contre la précarité. “Avec la crise énergétique, de nombreuses personnes peinent à boucler leur fin de mois. J’ai donc créé un groupe afin de les aider au quotidien. En plus de donner des jouets, meubles et autres objets à des prix réduits voire gratuits, j’organise également des événements gratuits pour leur permettre de se divertir gratuitement”, confie Patricia David.

Le prochain événement en date ne sera autre qu’une grande chasse aux œufs à l’occasion de ce week-end de Pâques. L’événement se tiendra au sein de l’école de Moranfayt. “Mon objectif est vraiment de permettre aux enfants n’ayant pas les moyens de participer à une grande chasse aux œufs. Les fêtes sont importantes pour tout le monde peu importe la situation de chacun”, poursuit Patricia David.

Après cet événement, Patricia David se concentrera sur la création d’un comité de quartier à Elouges avant de poursuivre ses actions contre la précarité. Une femme engagée donc qui n’hésite pas à retrousser ses manches pour venir en aide aux autres. “Je me suis toujours débrouillée pour organiser mes événements. Je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin”, conclut-elle.