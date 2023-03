Dour : Clap de fin pour l’aventure politique de Sabine Carton qui démissionnera de son poste de conseillère communale ce jeudi

Clap de fin pour l’aventure politique de Sabine Carton qui avait commencé lors des élections précédentes. “J’ai vraiment vécu une belle expérience. J’ai pu réellement voir et vivre la fonction de conseillère communale”, confie-t-elle. “C’était une première pour moi. Je ne connaissais rien en politique. Quand je me suis présentée, je ne pensais pas faire autant de voix. Si nous avions fait partie de la majorité, j’aurais probablement été échevine. Je ne m’y attendais évidemment pas. Je n’étais d’ailleurs pas prête pour ce poste qui demande de l’expérience et beaucoup de temps que je n’ai pas à cause de mon métier de vétérinaire. Concevoir un budget est également très compliqué, je ne sais pas si j’aurais su le faire. ”

Après ces belles expériences engrangées en tant que conseillère communale, Sabine n’ambitionne pas de se présenter aux prochaines élections. “Je vais déménager dans les Honnelles. Je ne compte cependant pas me présenter aux élections communales de 2024 pour siéger dans ma nouvelle commune. Mon métier me demande beaucoup de temps. C’est également le cas de mon rôle de conseillère qui demande une préparation minutieuse des conseils communaux. Pour les échevins, c’est encore pire. Je préfère donc me concentrer sur ma famille et ma profession plutôt que de me représenter”, poursuit Sabine Carton.

Sabine Carton présentera donc sa démission lors du conseil communal de ce jeudi. Elle devra ensuite être remplacée dans son rôle de conseillère communale.