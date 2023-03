De nombreux Dourois indignés suite à la publication de vidéos de chasse dans un bois de l’entité

“Aucun riverain ou autre ne m’a alerté d’une battue dans l’un des bois de Dour”, confie-t-il. “Je sais qu’il y a des périodes de chasse mais je n’en ai pas eu écho. ” Des plaintes pas relayées au niveau communal donc mais bien sur les réseaux. Les commentaires pullulent en effet sur le célèbre groupe citoyen “Ca s’passe à Dour” mêlant indignation et défense des pratiques de la chasse.

“Il est interdit de chasser près des habitations”, s’indigne une habitante. “Il s’agit probablement d’une battue de sangliers. Une dérogation aurait été obtenue. Cette battue s’effectuerait suite à un accident de route impliquant un sanglier”, ajoute un autre habitant. "Franchement honteux”, rapportent d’autres membres du groupe. “Sans ces chasses, les renards tueraient nos poules et les sangliers s’en prendraient à nos propriétés”, contrebalance un autre habitant.

Des discussions et polémiques qui voient régulièrement le jour lors de ce type d’événements. Dernièrement, de nombreuses habitations ont été endommagées à Jurbise suite aux passages de sangliers. Alors que certains pointent du doigt les projets immobiliers qui obligent les animaux sauvages à partir, d’autres jugent bon de réguler leur nombre via la chasse. Les plus protectionnistes ne veulent tout simplement voir d’animaux tuer lors de pratiques de la chasse.

Des battues qui peuvent être effectuées sous certaines conditions. “Lorsque quelqu’un veut chasser dans un bois, hormis le fait que les chasseurs doivent respecter les périodes de chasse, ils doivent également prévenir deux services. S’ils se rendent sur terrain privé, ils doivent prévenir la DNF, qui gère les bois, et le propriétaire. Si pour une raison quelconque ils veulent le faire dans un bois communal, ils doivent également prévenir la DNF et demander à la commune un droit de chasse. Deux gardes-chasses se chargent de contrôler tout cela”, conclut Sammy Van Hoorde.