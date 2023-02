Soupçons de détournements à Dour : le dossier sera transmis au procureur du Roi

L’assemblée sera invitée à prendre connaissance du rapport du réviseur d’entreprise, réclamé pour faire la lumière sur de potentiels détournements. “Le dossier va être déposé au procureur du roi”, confirme Carlo Di Antonio (Dour Demain). “Des factures falsifiées, tipexées ont été découvertes, de même que des factures payées par le centre sportif alors qu’il n’était pas bénéficiaire des dépenses.”

Selon le rapport du réviseur, ces factures étaient destinées à une “asbl privée, locataire de l’annexe du Centre sportif.” Il met également en évidence “le non-respect de la convention conclue entre la CSED et l’asbl SOSE, un litige concernant la conclusion d’un contrat avec Orange, avec soupçon d’usurpation d’identité, un constat de paiements réalisés à partir du compte CSED pour 2020 et 2022 de dépenses inhérentes au fonctionnement de l’ASBL SOSE”. Le rapport parle notamment d’entretien de pompes à bières et d’assurance incendie.

La plainte sera déposée contre X car on ne peut certifier, à ce stade, l’identité de l’auteur. Le bourgmestre de Dour précise encore que “les montants évoqués ne sont pas colossaux, on parle de 5000 à 10 000 euros. Mais nous ne pouvons pas laisser passer cela.” Les premiers débats seront menés au sein du conseil communal, en séance publique. “On parle de deniers publics, au sein d’une asbl communale au sein de laquelle des représentants locaux siègent. Le huis clos ne se justifie pas.”

On rappellera que la présidence du Club sportif d’Elouges/Dour est assurée par Patrick Poli, ancien échevin MR. Le procureur du Roi sera saisi à l’issue du conseil communal de ce jeudi, il lui reviendra d’établir les faits ou non, et ainsi les responsabilités.