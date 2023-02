Une veillée de soutien à Olivier Vandecasteele va avoir lieu à Dour

Alors que de nombreuses villes et communes belges montrent leur soutien à Olivier Vandecasteele, Tournaisien détenu arbitrairement en Iran et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouets, en votant une motion, les événements prônant sa libération vont se poursuivre à Dour. Une veillée sera en effet organisée le 24 février prochain en face de la maison communale.