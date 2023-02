Les championnats du monde de chats prendront leurs quartiers à Dour les 30 septembre et 1er octobre

Alors qu’une visite des organisateurs est prévue dans les prochaines semaines, Sammy Van Hoorde, échevin du Bien-Être animal a déjà envisagé plusieurs options pour tenter de trouver un lieu adéquat. “L’année passée, nous avions organisé une exposition internationale. Elle avait alors eu lieu au sein du centre sportif d’Elouges. Les championnats du monde étant plus importants, j’ai essayé de trouver une salle plus grande pour les accueillir. Trois options sont envisagées”, confie-t-il avant de poursuivre.

“J’ai bloqué Dour Sports pour les organisateurs du championnat du monde. Ce sera donc notre plan A. Nous avons également pensé à un plan B et C. Étant donné que la commune a racheté l’ancien Hubo, j’envisage également de l’organiser là-bas. Les installations de Dour Sports sont très bien mais son assez excentrées. Le Hubo est quant à lui beaucoup plus accessible en bus, train ou encore voiture. Il dispose d’un grand hangar fermé, un espace de stockage, que nous pouvons également utiliser, et d’un vaste espace de parking. Nous allons visiter les lieux avec les services et les pompiers pour voir si les locaux pourraient être occupés. Le plan C serait de revenir au centre sportif. ”

Beaucoup d’incertitudes règnent donc encore. Elles devraient être éclaircies dans les prochaines semaines grâce aux visites respectives des pompiers au Hubo et des organisateurs à Dour. Si ce championnat du monde peut avoir lieu sur l’entité, c’est surtout grâce aux Maine Coon de la chatterie Mumu Babys Coon de Dour qui compte déjà deux champions du monde et en comptera prochainement deux de plus. Les propriétaires avaient d’ailleurs tenu à remercier la commune de leurs démarches pour voir ce championnat du monde être organisé à Dour. Rendez-vous les 30 septembre et premier octobre prochain.