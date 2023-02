Hauts-Pays : Trois établissements Horeca fermés suite à des contrôles de police et de l’AFSCA

Ce n’était plus sur les routes mais bien au sein des commerces Horeca que les contrôles étaient menés ce week-end dans les Hauts-Pays. Ce samedi 4 février en soirée, la police des Hauts-Pays, en collaboration avec l’inspection des lois sociales et l’AFSCA, a en effet procédé au contrôle de divers établissements Horeca de la zone de police. De nombreuses infractions ont été constatées dans quatre établissements situés à Dour, Quiévrain et Wihéries.