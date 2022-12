Nouvelle majorité à Dour : “Il y a eu un ras-le-bol progressif”

À l’occasion d’une conférence de presse, le maïeur a tenu à s’en expliquer davantage. En outre les difficultés rencontrées à plusieurs reprises afin de réunir le conseil communal ou le collège, Carlo Di Antonio a pointé du doigt une situation assez étonnante. Selon ses dires, des conflits permanents persistaient entre les deux échevins (MR) du même parti, présidents de clubs de foot dans la région.

”On pourrait raconter des dizaines d’anecdotes qui ont posé problème ces derniers mois. Je recevais parfois des messages la veille du conseil en précisant que le conseiller ne venait pas car il était contrarié ou de mauvaise humeur. En conclusion c’était : je sollicite quelque chose, je ne l’obtiens pas et donc je ne viens pas au conseil. Un échevin libéral restait dans son bureau, traînait à venir. Tout le monde se questionnait si le conseil communal allait avoir lieu ou non pour au final arriver 15 minutes après. C’était une manière de marquer un territoire pour ne pas assurer le quorum. Une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné il faut choisir son camp. Au niveau footballistique, il était question de transferts ou encore de subsides. Ces échevins demandaient qu’on discute au Collège de la situation entre les clubs alors que ce n’était pas à l’ordre du jour ou le lieu pour aborder ce genre de problèmes. Il y avait donc une pollution permanente des points importants à cause du combat entre deux clubs de foot”, a indiqué Carlo Di Antonio. “C’était à un point tel que la directrice générale a trouvé utile d’inscrire cette thématique dans le pv du Collège. Elle s’est sentie obligée car elle en avait marre de revoir une multitude de mails concernant des transferts d’un club. Pire encore, le budget communal a été reporté trois fois parce qu’il n’y avait pas d’accord concernant les budgets des clubs de foot”.

"Il nous semble logique d’accepter la main tendue par Carlo Di Antonio"

Cette motion de méfiance a été prise à la suite d’un “ras-le-bol progressif” de la part de la majorité mais aussi de l’opposition. “Depuis quelque temps, nous avons perçu qu’un malaise régnait au sein de la majorité”, a révélé Joris Durigneux futur premier échevin. “Ces désaccords ont pris une telle importance que depuis quelques mois, notre groupe a même dû assurer les quorums des conseils communaux afin que ceux-ci puissent avoir lieu. L’analyse des derniers PV de Collèges soulignait la gravité de la situation et mettait en lumière les relations tendues opposant notamment les échevins MR entre eux ou vis-à-vis du personnel communal”.

Joris Durigneux tient à poursuivre : “Le groupe Votre Dour a fait preuve de leadership en prenant ses responsabilités et en acceptant de travailler avec Dour Demain pour trouver des solutions. Il nous semble logique d’accepter la main tendue par Carlo Di Antonio sans pour autant perdre notre identité”.

La volonté de cette nouvelle majorité est de placer l’intérêt de Dourois avant les intérêts personnels ou ceux des partis politiques. “Avec 8 élus Dour Demain et 11 élus Votre Dour, cette collaboration représente une très importante part des électeurs dourois”, conclut Joris Durigneux. Pour 2024, le groupe Votre Dour se présentera seul face au suffrage. Le nouvel échevin briguera toujours le poste de bourgmestre qui lui a échappé en 2018.

Suite donc au prochain épisode le 26 décembre prochain où un nouveau pacte de majorité Dour Demain - Votre Dour sera signé lors d’un conseil communal convoqué en urgence. On prendra également connaissance des compétences des remplaçants de cette nouvelle majorité.