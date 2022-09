Un cimetière pour animaux en projet à Dour

Bien que le projet n’en soit qu’à ses prémisses, il pourrait bien ravir les nombreux amoureux des animaux présents sur la commune de Dour. "Les gens sont souvent fortement attachés à leurs animaux de compagnie et sont fort sensibles sur le sort qu’ils leur réservent lors du décès de leur compagnon à pattes", indique Sammy Van Hoorde, échevin du Bien-être animal à Dour. "Certains choisissent de les enterrer dans le fond de leur jardin mais cette solution nécessite normalement l’accord de la commune."

Une solution bien plus simple et adaptée pourrait donc voir le jour à Dour. "Le point est déjà passé au collège. Nous avons d’ailleurs modifié le règlement communal car une petite phrase empêchait de construire le cimetière pour animaux sur un terrain privé", poursuit Sammy Van Hoorde. "Je suis en contact avec l’entreprise des pompes funèbres. L’idéal serait désormais de trouver un terrain communal pour l’implanter mais à l’heure d’aujourd’hui nous n’en avons pas. Nous sommes donc dans les starting-blocks pour trouver un terrain. Il faudrait qu’il se situe à proximité de places de parking pour que les citoyens puissent se garer facilement. Deux nouveaux parkings vont être créés sur le site des Fours à Chaux et près du bois de Sars-la-Bruyère. Nous cherchons donc un site à proximité de ces deux endroits."

Le lieu d’accueil n’est donc pas encore trouvé pour ce futur cimetière pour animaux. Lorsque cela sera le cas, il va sans dire que les démarches devraient aller de plus belle pour mettre le projet en place rapidement.