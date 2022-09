Alors que la réponse de ce dernier se voulait assez rassurante, la commune de Dour a également décidé de prendre à bras-le-corps ce problème en augmentant le trajet de la ligne 7 qui dessert désormais le quartier Sainte-Odile. Plus récemment, l’arrêt de la rue Decrucq a également été déplacé à la la rue de Boussu.

La ligne 7 posait régulièrement problème au lendemain de la crise Covid, les politiques ont donc décidé d’agir pour régler ces problèmes. Le ministre Henry répondait ainsi à Jacqueline Galant sur la problématique en février dernier.

« Un renforcement de l’offre en zone rurale est prévu en automne 2022. Les kilomètres parcourus par les bus ont déjà augmenté de 10 % ces dernières années. La mise en place de mobipôle ainsi que de plans de Wallonie cyclable permettront également de trouver des alternatives à la voiture. Notre objectif est évidemment que les citoyens soient le moins dépendants possible à cette dernière. »

Alors que la commune de Honnelles était particulièrement touchée par ces problèmes, la ligne 7, qui passe également par Dour, rencontrait également quelques problèmes. Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour a donc décidé d’agir également.

« Suite à la demande du bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, concernant l’adaptation de l’offre des transports au niveau de la ligne 7 « Mons – Quiévrain », afin de desservir la Cité Saint-Odile, nous avons traité le dossier auprès de notre service Etudes. Après concertation, nous avons décidé d’accepter la requête du bourgmestre », indique le TEC.

Plus récemment, l’arrêt de bus de la rue Decrucq se voyait déplacer entre la rue de Boussu et le point du jour pour plus de confort. « Le trottoir est plus large à cet endroit et le bref arrêt de voirie porte moins à conséquence », explique Carlo Di Antonio.

Bref, les problèmes de la ligne 7 sont étudiés et des solutions sont prises régulièrement.

